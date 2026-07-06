В Черкесском агентстве высказались о главной цели общин
Цель черкесских общин - устойчивый мир между народами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила член общественного движения "Черкесское агентство" Турции Анджелика Токтамыш-Джейишакар в ходе панельной дискуссии на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедии, рабство и страдания" в рамках международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше.
Она отметила, что черкесы хотят иметь больше прав на управление собственными человеческими ресурсами, природными ресурсами и экономическими возможностями, а также строить сотрудничество с соседними народами и государствами на основе взаимного уважения.
Токтамыш-Джейишакар подчеркнула, что важной целью черкесского общества является не только укрепление культурных связей, но и развитие торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.
"Очень важно, чтобы был услышан голос народов, переживших в истории большие страдания, и чтобы обсуждалось их будущее. Цель черкесских общин - не конфликт. Цель - справедливость, сотрудничество, экономическое благополучие и устойчивый мир между народами. Не забывая прошлого, мы хотим с уверенностью смотреть в будущее",- сказала она.
Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".
Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнерстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.
В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.
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