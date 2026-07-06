В Баку начали курсировать бесплатные микроавтобусы

В центральных пешеходных зонах Баку начали курсировать бесплатные шаттлы.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что бесплатные шаттлы запущены для обеспечения удобного доступа к объектам общественного питания, зонам отдыха и парковкам, расположенным в районах, где ограничено движение автотранспорта.

"Один из новых шаттлов - микроавтобус маршрута C1 - соединяет парк Хагани с конечной точкой улицы Зарифы Алиевой, а микроавтобус маршрута C2 - парк Сабира с конечной точкой улицы Азиза Алиева. Шаттлы курсируют с интервалом 7-10 минут, обеспечивая пассажирам комфортное и оперативное передвижение", - сообщили в пресс-службе агентства.

В AYNA также подчеркнули, что новые шаттлы являются экологически чистым видом транспорта и способствуют развитию принципов устойчивой городской мобильности.

Отмечается, что на первом этапе шаттлы будут работать только по выходным и праздничным дням - с 12:00 до 00:00.