В Шуше прозвучали черкесские мелодии

В Шуше в рамках международной конференции "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы", проходящей при организационной поддержке общественного объединения "Центр культурного и этнического разнообразия" и в партнерстве с Общественным объединением "Шелковый путь" по культурным и историческим исследованиям была представлена музыкальная программа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в программе известные мастера искусств исполнили "Карабах шикестеси", "Шушанын даглары" и ряд черкесских музыкальных композиций.

Отметим, что сегодня в Шуше начала работу международная конференция под названием "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы". В конференции принимают участие представители гражданского общества из 10 стран, включая Азербайджан, США, Францию, Литву, Польшу, Чехию, Германию, Израиль, Турцию и Грузию.