В Баку выросла средняя заработная плата

Назван средний размер заработной платы в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, средняя месячная заработная плата работников в столице достигла 1 385,9 маната.