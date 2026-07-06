https://news.day.az/society/1846211.html

В Баку выросла средняя заработная плата

Назван средний размер заработной платы в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.