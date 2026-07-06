https://news.day.az/society/1846211.html В Баку выросла средняя заработная плата Назван средний размер заработной платы в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Баку выросла средняя заработная плата
Назван средний размер заработной платы в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, средняя месячная заработная плата работников в столице достигла 1 385,9 маната.
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