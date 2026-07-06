Черкесское агентство о последствиях игнорирования прав коренных народов

Игнорирование прав коренных народов оставляет глубокий исторический след.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила соучредитель и председатель Всемирного черкесского агентства в Литве Фатимат Карданова в ходе панельной дискуссии на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедии, рабство и страдания" в рамках международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше.

"Игнорирование прав коренных народов и попытки насильственной унификации оставляет глубокий исторический след, травмируя все народы. Ярким примером такого угла проблемы является черкесский вопрос. Сегодня более 90% черкесов находятся за рубежом. Всего лишь 10% по некоторым статистическим данным, живет дома",- сказала она.

Карданова поблагодарила представителей гражданского общества Азербайджана за создание этой важной международной площадки. По ее словам, конференцию можно считать началом большого процесса.

"Азербайджан может стать площадкой для проведения международных форумов, посвященных истории и национальной памяти коренных народов Кавказа. Черкесы ожидают от Азербайджана поддержки в сохранении черкесского языка и культуры, которые подвергаются давлению со стороны России", - заявила она.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнерстве с Общественным объединением "Шелковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.