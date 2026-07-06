https://news.day.az/politics/1846231.html В Шуше проходит панельная дискуссия, посвященная колониализму - ФОТО В Шуше проходит панельная дискуссия на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, панельная дискуссия организована в рамках международной конференции под названием "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".
В Шуше проходит панельная дискуссия, посвященная колониализму - ФОТО
В Шуше проходит панельная дискуссия на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, панельная дискуссия организована в рамках международной конференции под названием "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".
В конференции принимают участие представители гражданского общества из 10 стран, включая Азербайджан, США, Францию, Литву, Польшу, Чехию, Германию, Израиль, Турцию и Грузию.
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