В Шуше проходит панельная дискуссия, посвященная колониализму

В Шуше проходит панельная дискуссия на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, панельная дискуссия организована в рамках международной конференции под названием "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

В конференции принимают участие представители гражданского общества из 10 стран, включая Азербайджан, США, Францию, Литву, Польшу, Чехию, Германию, Израиль, Турцию и Грузию.

Новость обновляется