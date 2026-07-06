Какая погода ожидается в Азербайджане 7 июля?

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем местами на полуострове временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 27-30° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. В некоторых северных и западных районах прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 20-25° тепла, днем - 32-37° тепла, в горных районах ночью - 11-16° тепла, днем - 18-23° тепла, местами - 25-29° тепла.