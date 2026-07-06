В Анкару доставили автомобиль и вертолет Трампа

Турецкие СМИ распространяют кадры автомобиля и вертолета президента США Дональда Трампа, которые уже доставлены в Анкару.

Как передает Day.Az, они привезены в столицу на военно-транспортном самолете.

В то же время глава Управления по связям администрации президента Турции Бурханеддин Дуран заявил, что Анкара придает большое значение визиту американского лидера.

Он также отметил, что главы Турции и США обсудят множество находящихся на повестке дня двусторонних вопросов.