https://news.day.az/world/1846240.html В Анкару доставили автомобиль и вертолет Трампа - ВИДЕО Турецкие СМИ распространяют кадры автомобиля и вертолета президента США Дональда Трампа, которые уже доставлены в Анкару. Как передает Day.Az, они привезены в столицу на военно-транспортном самолете.
В Анкару доставили автомобиль и вертолет Трампа - ВИДЕО
Турецкие СМИ распространяют кадры автомобиля и вертолета президента США Дональда Трампа, которые уже доставлены в Анкару.
Как передает Day.Az, они привезены в столицу на военно-транспортном самолете.
В то же время глава Управления по связям администрации президента Турции Бурханеддин Дуран заявил, что Анкара придает большое значение визиту американского лидера.
Он также отметил, что главы Турции и США обсудят множество находящихся на повестке дня двусторонних вопросов.
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