Основатель бурятского движения высоко оценил опыт Азербайджана
Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского народа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил основатель движения "Бурияд Гурэн" ("Бурятское правительство") Зуртан Халтаров в ходе панельной дискуссии на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедии, рабство и страдания" в рамках международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше.
"Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского национального движения. Азербайджан продемонстрировал, что сохранение исторической памяти, укрепление национальной идентичности и эффективное функционирование государства являются взаимосвязанными процессами. Азербайджан создал модель устойчивого государственного развития, в которой культура, язык и историческая память рассматриваются как стратегические ресурсы нации",- сказал он
По его словам, для бурятского народа этот опыт показывает, что культурное возрождение и институциональное самоутверждение не противоречат модернизации, а, напротив, могут стать ее основой, обеспечивая сохранение национальной идентичности в условиях глобальных политических и экономических изменений.
"Буряты являются крупнейшим коренным колонизированным народом Сибири. Мы живем на землях, простирающихся от Енисея до Амура. В отличие от некоторых псевдонациональных бурятских организаций, сосредоточенных главным образом на культурной и фольклорной деятельности и не сумевших сформировать единую политическую повестку по вопросам исторической памяти и коллективных прав, современное черкесское движение демонстрирует более высокий уровень международной мобилизации",- сказал он.
Халтаров отметил, что за последние десятилетия черкесские организации успешно объединили свою диаспору и сделали вопрос признания геноцида черкесов центральным элементом своей национальной идентичности и политической программы.
Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".
Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнерстве с Общественным объединением "Шелковый путь" по культурным и историческим исследованиям.
В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.
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