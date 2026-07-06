https://news.day.az/society/1846262.html Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельный отчет о работах, проведенных на освобожденных территориях с 29 июня по 5 июля. Как передает Day.Az со ссылкой на ANAMA, за отчетный период специалисты обнаружили 23 противопехотные и 21 противотанковую мину, а также 259 неразорвавшихся боеприпасов.
Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельный отчет о работах, проведенных на освобожденных территориях с 29 июня по 5 июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ANAMA, за отчетный период специалисты обнаружили 23 противопехотные и 21 противотанковую мину, а также 259 неразорвавшихся боеприпасов.
За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 2 333,3 гектара территории.
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