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Супертайфун достиг островов США в Океании - ВИДЕО

Супертайфун "Бави" достиг островов США в Океании. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN. По данным Национальной метеорологической службы США, максимальная скорость ветра в центре шторма достигает 80 м/с. Тайфун ударил по острову Рота с населением 2 тыс. человек.