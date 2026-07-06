Торжественным гала-концертом в Гяндже завершился XV Международный фестиваль "Шелковый путь"

В Гянджинской государственной филармонии состоялось торжественное закрытие XV Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", объединившего исполнителей из разных стран и подарившего зрителям незабываемый праздник музыки и танца.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

Финальный гала-концерт стал настоящим торжеством культурного многообразия. На сцену вышли солисты Государственной филармонии, Танцевальный ансамбль, ансамбль народного танца муниципалитета Большого Трабзона (Турция), Народный хореографический ансамбль "Ак-Ниет" Национального детско-юношеского центра "Сейтек" (Кыргызстан), а также гагаузская певица Натали Дениз.

Красочную программу вечера составили произведения азербайджанских композиторов, народные песни и национальные танцы. Концерт сопровождался выступлением эстрадного ансамбля под художественным руководством Шахрияра Тагиева и танцевального коллектива под руководством балетмейстера Санана Джавадова, создавших атмосферу настоящего музыкального праздника.

Кульминацией церемонии стало вручение благодарственных писем и памятных подарков участникам фестиваля. Награды вручили председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, и заместитель генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Саит Юсуф. Благодарности также был удостоен глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов за поддержку и вклад в проведение фестиваля.

Юбилейный XV Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" вновь подтвердил свой статус одной из крупнейших культурных площадок региона, способствующей укреплению творческих связей, культурному диалогу и популяризации богатого музыкального наследия тюркского мира.