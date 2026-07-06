Генпрокуратура о расследовании убийства гражданки Азербайджана в Грузии

Внимательно отслеживается ход предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры Грузии по факту умышленного убийства в Тбилиси гражданки Азербайджанской Республики Фатимы Керимовой.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в настоящее время в отношении лица, подозреваемого в совершении преступного деяния - родственника потерпевшей, принимаются соответствующие процессуальные меры, осуществляются необходимые действия, направленные на его задержание и обеспечение привлечения к уголовной ответственности.

Учитывая общественную значимость происшествия, а также то, что потерпевшая являлась гражданкой Азербайджана, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направила официальное обращение в Прокуратуру Грузии, в котором выразила готовность к оказанию помощи в полном, всестороннем и объективном расследовании уголовного дела, установлении всех обстоятельств в соответствии с требованиями законодательства, а также, в случае необходимости, к оказанию всесторонней правовой помощи и другой необходимой поддержки следствию в рамках международного правового сотрудничества.

"Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз заявляет, что занимает принципиальную позицию в отношении преступных деяний, совершенных против жизни и здоровья, а также других охраняемых законом прав и интересов граждан Азербайджана, и постоянно держит в центре внимания защиту их прав и законных интересов, независимо от того, происходят ли такие случаи за пределами страны. С этой целью в рамках международного правового сотрудничества с компетентными органами иностранных государств будут и впредь последовательно продолжаться необходимые меры по оказанию взаимной правовой помощи и поддержке полного и объективного расследования преступлений", - подчеркивается в сообщении.