https://news.day.az/world/1846267.html Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после ночной массированной атаки России с применением ракет и беспилотников. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после ночной массированной атаки России с применением ракет и беспилотников.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, Киев призвал членов Совбеза безотлагательно поддержать инициативу и заявил, что остановить российские атаки можно только решительными и своевременными международными действиями.
По данным украинской стороны, в результате удара по Киеву в ночь на 6 июля погибли не менее 12 человек, около 50 получили ранения.
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