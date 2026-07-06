В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Нестабильная погода, наблюдающаяся в ряде районов Азербайджана, сохранится до полудня 9 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Местами возможен град, а в северных и западных районах осадки могут приобрести интенсивный характер.

В связи с ожидаемыми дождями прогнозируется повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках не исключены кратковременные селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az