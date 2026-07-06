https://news.day.az/society/1846283.html В Азербайджане ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Нестабильная погода, наблюдающаяся в ряде районов Азербайджана, сохранится до полудня 9 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Местами возможен град, а в северных и западных районах осадки могут приобрести интенсивный характер.
В Азербайджане ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нестабильная погода, наблюдающаяся в ряде районов Азербайджана, сохранится до полудня 9 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Местами возможен град, а в северных и западных районах осадки могут приобрести интенсивный характер.
В связи с ожидаемыми дождями прогнозируется повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках не исключены кратковременные селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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