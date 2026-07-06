https://news.day.az/politics/1846293.html Завершились международные учения "Анатолийский орел – 2026" - ВИДЕО В городе Конья завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2026" с участием военных пилотов Азербайджана, Египта и Турции. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Завершились международные учения "Анатолийский орел – 2026" - ВИДЕО
В городе Конья завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2026" с участием военных пилотов Азербайджана, Египта и Турции.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Представлявшие нашу страну на учениях летный и технический состав, а также штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил вернулись на Родину.
Отметим, что боевая эффективность, слаженность и профессионализм, продемонстрированный нашими военнослужащими при выполнении совместных задач, были высоко оценены руководством учений.
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