Завершились международные учения "Анатолийский орел – 2026"

В городе Конья завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2026" с участием военных пилотов Азербайджана, Египта и Турции.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Представлявшие нашу страну на учениях летный и технический состав, а также штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил вернулись на Родину.

Отметим, что боевая эффективность, слаженность и профессионализм, продемонстрированный нашими военнослужащими при выполнении совместных задач, были высоко оценены руководством учений.