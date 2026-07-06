Мишустин сказал, что Москва ожидает от Армении
Важно, чтобы правительство Армении продолжало создавать комфортную среду для российских инвесторов.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
По его словам, Москва ожидает от Армении защиты прав и законных интересов российских инвесторов.
Мишустин подчеркнул, что Россия рассчитывает на развитие отношений с новым правительством Армении, которое будет сформировано после парламентских выборов 7 июня: "Москва ожидает дальнейшего развития российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов".
Пашинян выразил надежду в своем выступлении, что проблемные вопросы с Россией будут решены. Он отметил, что Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе: "Эта встреча является хорошей возможностью обсудить весь спектр повестки двусторонних отношений, сверить позиции".
Пашинян заявил, что Армения намерена конструктивно обсудить и прояснить все вопросы и нюансы: "В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и надеюсь, что мы обсудим и решим их. Как до выборов, так и после них мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией. Конечно, мы заинтересованы в участии в ЕАЭС и в том, чтобы механизмы, предусмотренные Договором о ЕАЭС, работали так, как планировалось".
Пашинян добавил, что это представляет интерес для дальнейшего развития ЕАЭС.
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