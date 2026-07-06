Раскрыт объем возврата средств из госбюджета за полгода

Назван объем возврата средств из государственного бюджета Азербайджана за январь-июнь текущего года.

Как говорится в информации, размещенной на сайте министерства финансов Азербайджана, за январь-июнь 2026 года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам было возвращено в общей сложности 154 миллиона 659,6 тысячи манатов, передает Day.Az.

Отмечается, что возвращенные средства включают суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного физическими лицами при покупке товаров в сфере розничной торговли и общественного питания, оплате услуг в сфере культуры (театры, кинотеатры, музеи, концерты), медицинских услуг, а также гостиничных услуг на освобожденных территориях.

"Кроме того, осуществлялся возврат НДС иностранным гражданам за приобретенные на территории страны товары отечественного производства, не предназначенные для коммерческих целей. Помимо этого, возвращались часть НДС, уплаченного при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у лиц, осуществляющих строительную деятельность, а также излишне уплаченные суммы других налогов, государственной пошлины, процентов и финансовых санкций", - передает министерство финансов.

Отметим, что министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил, что в 2025 году при сохранении фискальной дисциплины показатели бюджетного правила были исполнены в пределах установленных верхних лимитов.

По словам министра, в 2025 году отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП составило 18,6 процента, что на 3,5 процентного пункта ниже целевого показателя, установленного на уровне 22 процентов. С.Бабаев отметил, что доля ненефтяных доходов в сводном бюджете достигла 55,2 процента, увеличившись на 2,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Отметив сохранение положительной динамики в сфере управления государственным долгом, министр сообщил, что по состоянию на 1 июня 2026 года государственный долг составил 24,1 миллиарда манатов, или 18,4 процента ВВП.

"Этот показатель сократился на 11,9 процента по сравнению с началом года. Увеличение среднего срока погашения государственных облигаций до 3,8 года, а также рост доли семилетних и десятилетних облигаций в долговом портфеле свидетельствуют об улучшении качества портфеля", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что активы Государственного нефтяного фонда по состоянию на 1 января 2026 года увеличились на 13,5 миллиарда долларов США, достигнув 73,5 миллиарда долларов США, что позволяет сформировать мощный долгосрочный буфер для обеспечения макроэкономической стабильности и развития.