Букингемский дворец отказался принимать принца Гарри

Принц Гарри не будет останавливаться в Букингемском дворце во время предстоящего визита в Лондон.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, по версии источников в королевской семье, герцог Сассекский не подтвердил в установленный срок согласие на размещение в резиденции, после чего предложение было отозвано. Позже команда принца сообщила о намерении воспользоваться этим вариантом, однако организовать проживание уже не представлялось возможным.

В свою очередь представитель принца Гарри заявил, что ситуация развивалась иначе. По его словам, предложение о размещении было официально принято, однако Букингемский дворец впоследствии отозвал его без объяснения причин.