Пашинян об участии Армении в ЕАЭС

Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме", - рассказал Пашинян.

По его словам, участие Армении в организации находится в интересах дальнейшего развития ЕАЭС.