https://news.day.az/world/1846315.html Пашинян об участии Армении в ЕАЭС Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме", - рассказал Пашинян.
Пашинян об участии Армении в ЕАЭС
Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе.
Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме", - рассказал Пашинян.
По его словам, участие Армении в организации находится в интересах дальнейшего развития ЕАЭС.
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