Родителей предупредили о росте заболеваний зубов у детей

В последнее время среди детей заметно увеличилось число заболеваний зубов, особенно случаев кариеса. Родители чаще всего связывают это с тем, что дети чрезмерно употребляют сладости, шоколад и другие продукты с высоким содержанием сахара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, специалисты отмечают, что кариес чаще всего выявляется у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Несоблюдение правил гигиены полости рта и вредные пищевые привычки входят в число основных причин заболевания. Врачи рекомендуют обращаться к стоматологу при появлении первых признаков проблемы.

Стоимость стоматологических услуг зависит от вида процедуры и клиники. По словам специалистов, из-за отсутствия единого ценового механизма между расценками на такие услуги наблюдается серьезная разница.