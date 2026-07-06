https://news.day.az/officialchronicle/1846336.html Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета ГНФАР за 2025 год Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) за 2025 год. Как передает Day.Az, документ опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета ГНФАР за 2025 год
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) за 2025 год.
Как передает Day.Az, документ опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, в прошлом году бюджетные доходы ГНФАР составили 17 миллиардов 160,4 миллиона манатов, а бюджетные расходы - 14 миллиардов 627,2 миллиона манатов.
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