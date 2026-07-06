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Лесной пожар продолжает бушевать на юге Франции - ВИДЕО

Крупный лесной пожар на юге Франции охватил свыше 4,6 тысячи гектаров. Как передает Day.Az, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на префекта департамента Восточные Пиренеи. В ликвидации возгорания задействованы около 700 пожарных. Борьбу с огнем осложняют сильный ветер, сухая погода и высокая температура воздуха.