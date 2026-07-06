Где страсть граничит с долгом

На сцене имени Мустафы Марданова Союза театральных деятелей Азербайджана состоялась премьера одноимённого спектакля, поставленного по произведению японского писателя Рюноскэ Акутагавы "Кэса и Морито".

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Это история о разрушительной силе влечения и абсолютном благородстве, вышедшая из-под пера Рюноскэ Акутагавы - величайшего мастера японской психологической прозы. Ее сюжет заимствован из средневековой японской эпопеи "Повесть о доме Тайра" (Хэйкэ-моногатари). Обладая редким даром проникать в самые потаенные уголки человеческой души, писатель превратил этот сюжет в тончайшее исследование человеческой природы. Любовь самурая Морито к Кэсе превращается в опасную одержимость, требующую крови ее мужа. Чтобы разорвать этот порочный круг и защитить чистоту семейного очага, Кэса без колебаний жертвует собой. Ошибка Морито, убившего в темноте собственную возлюбленную вместо соперника, становится его персональным адом. Его слепая эгоистичная страсть породила страшную трагедию, искупить которую невозможно.

Спектакль в постановке режиссера Мухаммеда Вердизаде ожил на сцене благодаря таланту молодых актеров - Рены Панаховой и Мухаммеда Гюльмалиева. Их игра, наполненная настоящими эмоциями, когда они буквально проживали каждую секунду действа, не оставила публику равнодушной. Актерам удалось соединить режиссерское видение и собственное понимание новеллы, создав на сцене гармоничный и живой дуэт, который сразу вовлек зрителей в происходящее на сцене. Чтобы по-настоящему прочувствовать драму главных персонажей, зрителю необходимо очень внимательно вглядываться в нюансы их отношений. Природа их чувств, переживаний и эмоций соткана из совершенно иной ментальности, далекой от европейского восприятия.

Спектакль был встречен зрителями с неподдельным интересом и благодарными овациями. В финале вечера, когда стихли первые аплодисменты, артисты и создатели постановки сделали теплые памятные фотографии, которые навсегда сохранят атмосферу этого творческого успеха.