Александр Плющенко готовится к дебюту за Азербайджан

Фигурист Александр Плющенко, недавно получивший разрешение выступать за сборную Азербайджана на международных соревнованиях, высказался о смене спортивного гражданства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport24, 13-летний спортсмен заявил, что с нетерпением ждет своего первого международного старта под флагом Азербайджана и не придает значения критике в свой адрес.

"Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Международная арена - это особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте", - сказал Плющенко.

Он также сообщил, что уже в сентябре представит Азербайджан на двух этапах юниорской серии Гран-при ISU, которые состоятся в Турции и Грузии.

"Это будут юниорские этапы Гран-при в Турции и Грузии в сентябре. Сейчас готовимся", - отметил фигурист.

Комментируя общественную реакцию на переход в сборную Азербайджана, спортсмен подчеркнул, что негативные высказывания его не волнуют.

"Что-то видел, читал. Вообще неинтересно, честно. Во-первых, завидуют люди, такова жизнь. Раз обсуждают, значит я интересен. Если бы было наоборот, на меня бы просто никто не обращал внимания. А раз обращают - значит, я интересен", - заявил Плющенко.

Напомним, в начале июля Международный союз конькобежцев (ISU) официально разрешил Александру Плющенко выступать за сборную Азербайджана. Как ранее сообщал спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин, фигурист продолжит тренироваться в академии своего отца - двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко - в Москве.