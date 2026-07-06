В школах искусств Азербайджана начался этап выбора специальностей
С 6 по 20 июля 2026 года проходит этап выбора специальности и учебного заведения в рамках конкурса по приему учащихся на 2026/2027 учебный год в школы и центры искусств, действующие в системе Министерства культуры Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.
Кандидаты, принявшие участие во вступительном экзамене и набравшие 50 и более баллов из 100 возможных, могут выбрать специальность и учебное заведение через единый личный кабинет "My Culture", используя учетную запись, посредством которой они были зарегистрированы. Каждый кандидат может выбрать до 3 специальностей, а по каждой специальности - до 2 учебных заведений.
Иностранные граждане могут выбрать учебное заведение и специальность, обратившись в соответствующее региональное управление культуры.
Возрастные ограничения для бесплатного обучения:
Музыкальные инструменты:
фортепиано, струнные инструменты - 7-летнее обучение: 6-8 лет.
фортепиано, струнные, духовые, ударные и народные инструменты - 5-летнее обучение: 9-12 лет
Вокал, эстрадное пение, ханенде и хоровое искусство:
вокал, эстрадное пение и ханенде - 5-летнее обучение: 7-11 лет
Хоровое искусство - 7-летнее обучение: 7-10 лет
Изобразительное искусство:
живопись и скульптура - 4-летнее обучение: 8-12 лет
Хореография - 5-летнее обучение: 6-10 лет.
Для обучения на платной основе минимальные возрастные ограничения сохраняются, а максимальный возраст установлен до 40 лет.
Прием осуществляется на конкурсной основе. Кандидаты распределяются по рейтингу в соответствии с набранными баллами и зачисляются в пределах установленного количества мест. Проходным баллом по каждой специальности и учебному заведению считается балл последнего зачисленного кандидата.
После объявления результатов выбора специальности и учебного заведения кандидат, а если ему не исполнилось 18 лет - его родитель или законный представитель, должен загрузить в систему необходимые документы и подтвердить намерение обучаться.
Необходимые документы:
разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики - для иностранных граждан; медицинская справка о состоянии здоровья.
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