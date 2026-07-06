https://news.day.az/politics/1846337.html Азербайджан присоединится к международной морской конвенции Азербайджан присоединится к Международной конвенции "О контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими". Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
Азербайджан присоединится к международной морской конвенции
Азербайджан присоединится к Международной конвенции "О контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.
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