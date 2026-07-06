Азербайджан присоединится к международной морской конвенции

Азербайджан присоединится к Международной конвенции "О контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.