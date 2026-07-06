Песков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести позицию Москвы о ставке Киева и Европы на эскалацию конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица", - сказал представитель Кремля.

Песков назвал последовательной позицию Трампа, отметив, что глава Белого дома убежден в своем понимании происходящего на Украине.

Пресс-секретарь президента России добавил, что у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты продолжатся в ближайшее время.

Ранее президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась один час 25 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина и Дональда Трампа деловым и весьма конструктивным.