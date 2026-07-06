Для кяманчи впервые утверждены национальные стандарты в Азербайджане

По инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики завершён важный этап работы по стандартизации национальных музыкальных инструментов. Технический комитет AZSTAND-44 официально утвердил национальные стандарты для четырёх размеров семейства кяманчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, утверждённые стандарты впервые в Азербайджане устанавливают единые технические нормы, определяющие размеры, конструктивные особенности и производственные параметры инструмента кяманча. Это первый в стране системный проект по стандартизации национальных музыкальных инструментов, который является важным достижением в деле сохранения нематериального культурного наследия, его научно обоснованного развития и передачи будущим поколениям.

С целью разработки единых стандартов для национальных музыкальных инструментов по совместной инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского института стандартизации в 2023 году был создан Технический комитет AZSTAND-44. В 2024 году был утверждён двухлетний План мероприятий, регулирующий деятельность комитета, и в настоящее время работа по подготовке национальных стандартов последовательно продолжается в соответствии с этим планом.

В начале текущего года проекты стандартов для четырёх размеров семейства кяманчи были представлены членам Технического комитета. По ним были собраны и обобщены экспертные заключения, после чего было принято решение провести экспертную оценку изготовленных образцов инструментов.

26 мая и 25 июня 2026 года в Азербайджанской национальной консерватории состоялись заседания экспертной комиссии, на которых члены комитета оценили соответствие изготовленных образцов кяманчи требованиям проектов стандартов. По итогам проведённой экспертизы и голосования было подтверждено, что инструменты полностью соответствуют установленным техническим параметрам.

29 июня 2026 года состоялось очередное заседание Технического комитета AZSTAND-44. В ходе заседания при участии членов комитета проекты национальных стандартов для семейства кяманчи были официально утверждены путём голосования. Таким образом, в Азербайджане сформирована первая нормативно-правовая база в области стандартизации национальных музыкальных инструментов.

Проекты стандартов были разработаны специалистами Лаборатории музыкальных инструментов, действующей при Азербайджанской национальной консерватории. В рамках научно-исследовательской работы были проведены измерения более 150 образцов кяманчи, определены конструктивные характеристики и пропорции инструмента, а на основе статистического анализа сформированы единые стандартные параметры. Данная методология обеспечивает как научную обоснованность разработанных стандартов, так и возможность их практического применения.

Следует отметить, что кяманча является одним из древнейших и наиболее ценных символов музыкальной культуры Азербайджана. Этот инструмент включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и играет важную роль в популяризации богатых музыкальных традиций Азербайджана во всём мире.

Принятие национальных стандартов будет способствовать формированию единых критериев качества при изготовлении кяманчи, поддержке деятельности мастеров, развитию профессионального исполнительского искусства, внедрению единого подхода в музыкальном образовании, а также расширению возможностей международного сотрудничества.

В рамках дальнейшей деятельности Технического комитета AZSTAND-44 планируется разработка национальных стандартов и для других национальных народных музыкальных инструментов. Реализация этой работы внесёт значительный вклад в сохранение богатого музыкального наследия Азербайджана, его научное развитие и передачу будущим поколениям.