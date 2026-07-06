Утверждено изменение в закон «Об охране зеленых насаждений»

Утверждено изменение, связанное с удалением зеленых насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, целевым назначением которых являются посевы и многолетние насаждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об охране зеленых насаждений".

Согласно документу, расходы на восстановление за вырубку кустарников, цветов и травянистых растений на землях сельскохозяйственного назначения, целевым назначением которых являются посевы и многолетние насаждения, выплачиваться не будут.

Также изменением уточняется толкование понятий "дерево" и "кустарник". Так, согласно документу, под деревом будет пониматься многолетнее растение с одревесневшим одним основным стволом и кроной, ветвящееся выше поверхности почвы, а под кустарником - многолетнее растение с одревесневшими стеблями и кроной, не имеющее четко выраженного основного ствола, ветвящееся от поверхности почвы (от корневой шейки).

В законе подчеркивается, что в связи с вырубкой кустарников будет осуществляться уведомительное производство. При наличии установленного случая для вырубки кустарников заявитель до проведения вырубки должен предоставить информацию через информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, с приложением данных о количестве, роде, виде, высоте вырубаемых кустарников, а также их фотоснимком, о размере площади их распространения (в гектарах), обстоятельстве, обусловливающем необходимость вырубки кустарников, копии документа, подтверждающего право собственности, аренды или пользования земельным участком, на котором расположены кустарники, а также фамилии, имени, отчества и персонального идентификационного номера (ПИН-кода) заявителя, если он является физическим лицом; копии свидетельства, подтверждающего постановку на налоговый учет, если он является физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; копии выписки из государственного реестра юридических лиц, если заявитель является юридическим лицом. Предоставление заявителем ложной и (или) искаженной информации запрещается.

Согласно документу, если в течение 10 календарных дней органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, заявителю не будут представлены возражения относительно вырубки этих кустарников, заявитель сможет осуществить вырубку кустарников. При наличии возражения оно должно быть обосновано со ссылкой на нормативные правовые акты и с точным указанием их нарушенных требований.