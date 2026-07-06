Профессор из Турции о о значении культурного наследия

Идентичность жива лишь тогда, когда существует память, а память сохраняется благодаря передаче культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил профессор турецкого Университета Чукурова Джахит Аслан в ходе панельной дискуссии на тему "Этническое и культурное разнообразие как богатство человечества" в рамках международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше.

Он заявил, что в настоящее время миллионы черкесов, проживающих в разных странах мира, стремятся сохранять коллективную память посредством семейных воспоминаний, культурных ритуалов и памятных мероприятий.

"Черкесская идентичность на протяжении истории упоминалась в различных значениях. В узком смысле она обозначает адыгов, однако в широком понимании представляет собой надэтническую идентичность, объединяющую многие коренные народы, депортированные с Северного Кавказа", - сказал Д. Аслан.

Он также отметил, что депортации народов Северного Кавказа, включая карачаевцев, балкарцев и чеченцев, осуществленные Кремлем в советский период, оставили глубокий след в коллективной памяти.

"Коллективная память - это не только форма сохранения прошлого, но и воля к построению будущего. Идентичность жива лишь тогда, когда существует память, а память сохраняется благодаря передаче культурного наследия. По этой причине черкесскую национальную идентичность следует рассматривать как динамичный процесс, питающийся прошлым, но устремленный в будущее", - сказал Д. Аслан.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы". Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнерстве с Общественным объединением "Шелковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.