Недопустима дискриминация по этническому признаку

Дискриминация по этническому и религиозному признаку должна быть отвергнута.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центра культурного и этнического разнообразия Сейфеддин Гусейнли (Сафаров) в ходе международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"27 июня 2025 года в городе Екатеринбурге трое моих братьев и несколько близких родственников подверглись необоснованному нападению со стороны российских правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов России внезапно ворвались в их дома. На глазах у членов семьи, включая женщин и детей, они подверглись невыносимым пыткам и жестокому обращению. Двое моих братьев - Гусейн Сафаров и Зияддин Сафаров - были убиты в результате пыток. Другой мой брат, Бакир Сафаров, а также Аяз, Акиф, Камал Сафаровы и другие до сих пор содержатся под стражей в Екатеринбурге. В отношении них были организованы показательные судебные процессы, по итогам которых вынесены необоснованные приговоры к лишению свободы сроком от 10 до 20 лет",- сказал Гусейнли.

Он подчеркнул, что культурное и этническое разнообразие, толерантность должны быть богатством каждого государства, а дискриминация по этническому и религиозному признаку должна быть отвергнута.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.