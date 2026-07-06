На пяти улицах в Баку не будет света

Сегодня в некоторых районах Баку будут ограничения в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба ОАО "Азеришыг".

По информации ведомства, на территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим с 10:00 до 13:00 ограничения в подаче электроэнергии затронут часть улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Камала Рагимова, Дадаша Буниатзаде, Хагана Дадашова и Хыдыра Мустафаева.

В те же часы плановое отключение ожидается и на территории Низаминского районного управления энергоснабжения и продаж. Причиной станут ремонтно-профилактические работы на комплектных трансформаторных подстанциях. Ограничения затронут некоторые участки улиц Мирзы Алекпера Сабира и Энергетик в поселке Кешля.

После завершения работ эти территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.