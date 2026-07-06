Стало известно, когда объявят результаты вступительных экзаменов

Результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, проведенных 5 июля 2026 года, планируется объявить через две недели.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, проверка открытых заданий, требующих письменного ответа, занимает определенное время.

Отмечается, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с разъяснениями ко всем тестовым заданиям по II и III группам специальностей, а также с правильными ответами на закрытые и кодируемые открытые задания по соответствующим гиперссылкам.