Украина хочет подписать дроновые сделки с 7 странами НАТО

Украина рассчитывает до конца года подписать крупные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Новое направление внешней политики Киева должно показать, что Украина может быть не только получателем военной техники и опыта, но и их поставщиком.

За последние месяцы Киев уже подписал "дроновые сделки" с шестью странами. Три из них находятся на Ближнем Востоке. Эти государства заинтересовались украинской поддержкой после атак иранских дальнобойных дронов Shahed, начавшихся после американо-израильской войны против Ирана весной. Именно такие беспилотники на протяжении последних четырех лет регулярно атакуют украинские города. Соглашения с Киевом также подписали Азербайджан и страны НАТО Латвия и Литва.

"Инициатива называется "дроновой сделкой", но на самом деле она охватывает гораздо больше, чем просто беспилотники. Еще важнее опыт и знания, а также доступ ко всем компонентам, из которых здесь, в Украине, формируется система", - заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Давид Алоян, который курирует эти соглашения.

Дроновая дипломатия началась во время войны Трампа против Ирана, когда Тегеран атаковал союзников США в регионе. Большинство стран Персидского залива оказались не готовы к угрозе беспилотников, хотя Иран в основном применял менее сложную версию Shahed по сравнению с модернизированными моделями, которые Россия использует в Украине.

В некоторых случаях для уничтожения Shahed применялись дорогостоящие ракеты Patriot, хотя с такой задачей должны справляться более дешевые дроны-перехватчики. Но для этого одних беспилотников недостаточно.

"Дрон-перехватчик - это только дрон. Это не значит, что с его помощью вы сможете сбивать Shahed. Нужны не только беспилотники, но и компоненты, датчики, наземные станции и, что еще важнее, радиолокационные системы", - сказал Алоян.

По его словам, после атак одна из стран региона купила дроны-перехватчики у западной компании, которая разработала этот продукт совместно с украинскими производителями. После поставки Киев неоднократно получал просьбы помочь советами по наиболее эффективному использованию этих систем.

В итоге соглашения с Украиной подписали три страны Персидского залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Киев предложил им широкую оценку того, что необходимо на оперативном и тактическом уровнях для эффективного применения таких вооружений.

Аналитик Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майк Кофман отметил, что именно в вопросах комплексной интеграции Украина может быть наиболее полезна.

"Они могут предложить экосистему продуктов для организации противовоздушной обороны или развития ударных дроновых возможностей", - сказал он.

Поставка самих беспилотников пока не входит в соглашения, поскольку украинская промышленность находится под жестким контролем и сосредоточена на оборонных потребностях страны. Дипломаты и аналитики считают, что "дроновая дипломатия" частично стала попыткой найти новых союзников и сохранить Украину в международной повестке на фоне смещения внимания к Ближнему Востоку. При этом Киев уверен, что ему есть что предложить, поскольку Украина имеет один из самых больших в мире опытов защиты от дроновых атак, а также применения беспилотников против России.

"Сначала группа экспертов проводит оценку, после чего мы предоставляем партнеру отчет с объяснением того, что ему потребуется", - сказал Алоян.

После этого страны-партнеры сами решают, хотят ли они размещать заказы на украинскую продукцию, которая в будущем может производиться при наличии свободных мощностей, или будут закупать такие системы в других местах.

По словам Алояна, теперь внимание будет смещено к партнерам по НАТО. Особенно это касается стран, расположенных ближе к России или Украине, которым все чаще приходится задумываться о защите от беспилотников.

В Латвии в мае правительство ушло в отставку после политического скандала, начавшегося из-за того, что два украинских дальнобойных беспилотника, сбитые с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы, попали в нефтехранилище.