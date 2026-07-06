В Тегеране проходит всеобщее траурное шествие

В Тегеране проходит всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Гроб с его телом везут по улицам Тегерана.

Представляем вашему вниманию данное видео: