https://news.day.az/world/1846198.html В Тегеране проходит всеобщее траурное шествие - ВИДЕО В Тегеране проходит всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Гроб с его телом везут по улицам Тегерана. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Тегеране проходит всеобщее траурное шествие - ВИДЕО
В Тегеране проходит всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Гроб с его телом везут по улицам Тегерана.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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