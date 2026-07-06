В Шаруре в ДТП погибли три члена одной семьи

В Шарурском районе в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погибли три члена одной семьи.

Как передает Day.Az, по информации Главного управления государственной дорожной полиции, авария произошла 5 июля на территории села Пюсян Шарурского района.

По предварительным данным, житель Шарурского района Рашад Мамедов, управляя автомобилем марки Lifan, по пока неизвестной следствию причине потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением его земляка Наваи Гасанова.

В результате аварии Наваи Гасанов, его супруга и малолетний ребенок 2025 года рождения погибли на месте происшествия. 7-летняя дочь семьи, а также Рашад Мамедов получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В Главном управлении государственной дорожной полиции заявили, что это тяжелое ДТП, приведшее к гибели семьи, еще раз показывает, к каким трагедиям могут привести неправильные решения за рулем.

Ведомство обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизнь и здоровье как самих себя, так и других участников движения.