Азербайджан превратил нефтегазовые ресурсы в фактор развития

Азербайджан сумел превратить свои энергетические ресурсы в источник развития страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на церемонии открытия XX Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School), организованной Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Бакинская летняя энергетическая школа объединяет представителей разных стран и заслуженно носит неофициальное название "Организация Объединенных Наций в энергетике".

"Развитие нефтяной отрасли привлекло в Баку лучших инженеров, архитекторов и ученых того времени, благодаря чему город стал одним из наиболее динамично развивающихся центров мира. Уже в 1918 году Азербайджан стал первой демократической республикой в мусульманском мире. В 1941 году Азербайджан обеспечивал более 80 процентов всей нефти для Восточного фронта, где велась борьба против нацистов. В 1990-х годах Азербайджан вновь сделал стратегический выбор, превратив нефтегазовые ресурсы в фактор развития страны, укрепления регионального сотрудничества и международной энергетической безопасности", - отметил он.

Э.Солтанов заявил, что эти решения впоследствии сыграли важную роль в укреплении государства и освобождении азербайджанских территорий.

В завершение он выразил уверенность, что участники Бакинской летней энергетической школы смогут глубже узнать Азербайджан и его энергетическую историю.

"Я верю, что по окончании школы вы станете более знающими, будете счастливее и увезете с собой этот огонь и свет Азербайджана, чтобы делиться ими с другими", - добавил заместитель министра.