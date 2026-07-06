SOCAR расширяет применение искусственного интеллекта

SOCAR становится интегрированной энергетической компанией с фокусом на ИИ.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева на церемонии открытия XX Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School), организованной Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"SOCAR сегодня уже не просто нефтяная компания. Мы трансформируемся в интегрированную, диверсифицированную энергетическую компанию, деятельность которой основана на данных и искусственном интеллекте. Компания продолжает работать во всех традиционных сегментах нефтегазовой отрасли - разведке и добыче, транспортировке, переработке и трейдинге, одновременно расширяя деятельность в сфере энергетического перехода. SOCAR уже несколько лет реализует проекты в области солнечной и ветровой энергетики и рассматривает возможности дальнейшего расширения своей деятельности на региональном уровне, а также изучает другие направления "зеленой" энергетики", - заявила она.

Вице-президент SOCAR также подчеркнула, что в 2026 году компания была удостоена награды Lighthouse Award Всемирного экономического форума.

"Награда стала признанием внедрения цифровых технологий, автоматизации и решений на основе искусственного интеллекта на карбамидном заводе SOCAR в Азербайджане. Полученный нами опыт признан на мировом уровне и теперь может быть использован и в других странах. В текущем году SOCAR приобрела топливно-розничный бизнес и нефтеперерабатывающие активы компании Italiana Petroli в Италии. Эта сделка стала одной из крупнейших международных операций компании. В этом году исполняется 20 лет с начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Недавно функции оператора трубопровода были переданы от bp компании SOCAR. Это означает, что мы сформировали локальную экспертизу для управления такой масштабной инфраструктурой и готовы делиться этим опытом с другими странами", - заявила вице-президент SOCAR.

По словам З.Мустафаевой, ни одно из достигнутых компанией результатов не было бы возможным без сотрудничества с международными партнерами.

В завершение она подчеркнула, что SOCAR высоко ценит сотрудничество с Университетом ADA, отметив вклад университета в подготовку руководителей и менеджеров компании в рамках совместных образовательных программ.