https://news.day.az/world/1846215.html В тюрьме в Шри-Ланке произошел бунт, есть погибшие и раненые - ВИДЕО В тюрьме города Негомбо на Шри-Ланке произошел бунт. Как передает Day.Az со ссылкой на Lanka Sara, в результате столкновений погибли 25 человек. Более 60 человек, включая сотрудников полиции, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
В тюрьме в Шри-Ланке произошел бунт, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В тюрьме города Негомбо на Шри-Ланке произошел бунт.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате столкновений погибли 25 человек.
Более 60 человек, включая сотрудников полиции, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
По данным местных СМИ, утром в воскресенье заключенные организованно подняли бунт и напали на персонал исправительного учреждения. В ответ тюремные надзиратели открыли огонь, пытаясь восстановить порядок.
В настоящее время ситуация полностью находится под контролем.
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