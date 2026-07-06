В тюрьме в Шри-Ланке произошел бунт, есть погибшие и раненые

В тюрьме города Негомбо на Шри-Ланке произошел бунт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате столкновений погибли 25 человек.

Более 60 человек, включая сотрудников полиции, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

По данным местных СМИ, утром в воскресенье заключенные организованно подняли бунт и напали на персонал исправительного учреждения. В ответ тюремные надзиратели открыли огонь, пытаясь восстановить порядок.

В настоящее время ситуация полностью находится под контролем.