Искусственный интеллект стал одним из руководителей новостной редакции АМИ Trend

Одним из руководителей новостной редакции АМИ Trend стал искусственный интеллект.

Новый виртуальный сотрудник почти сразу получил в коллективе прозвище Гоблин. "Если говорить откровенно, Гоблин - самый злобный руководитель в агентстве. Журналисты считают его самым несговорчивым, самым строгим руководителем. Это связано с тем, что он очень быстр, с ним невозможно договориться, он не делает исключений ни для кого и не позволяет выпустить на ленту новостей материал, который не соответствует стандартам", - сказал Day.Az главный редактор Trend Эмин Алиев.

ИИ-редактор решает, какая заметка в итоге будет опубликована на ленте новостей, а какая нет. "А учитывая, что два месяца назад Trend запустил новую бизнес-модель, роль Гоблина становится незаменимой. Искусственный интеллект уже глубоко внедрен в уникальную цифровую платформу Trend, в том числе в маркетинговую систему, что соответствует самым передовым технологическими решениями в современных медиа. Соответствие мировым стандартам является необходимым условием для присутствия на международном рынке новостей. Это позволит Trend еще успешнее продвигать свои новости в мировом информационном пространстве", - добавил Алиев.

По его словам, сегодня ведущие мировые СМИ активно используют технологии искусственного интеллекта в редакционных процессах. "Мы считаем, что агентство Trend должно находиться на переднем крае этих изменений. Наша цифровая платформа и внедренные ИИ-инструменты соответствуют современным запросам", - заявил главный редактор Trend.

Полномочия нового цифрового редактора будут постепенно расширяться, добавил он.