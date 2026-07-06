https://news.day.az/world/1846268.html Армения впервые назначила посла в Пакистане Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Карена Григоряна послом Армении в Пакистане по совместительству. Как передает Day.Az, его резиденция будет находиться в Абу-Даби. Григорян также занимает пост посла Армении в ОАЭ. Десятилетиями Армения не имела дипотношений с Пакистаном. Они были установлены лишь в августе 2025 года.
Армения впервые назначила посла в Пакистане
Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Карена Григоряна послом Армении в Пакистане по совместительству.
Как передает Day.Az, его резиденция будет находиться в Абу-Даби.
Григорян также занимает пост посла Армении в ОАЭ.
Десятилетиями Армения не имела дипотношений с Пакистаном. Они были установлены лишь в августе 2025 года.
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