Армения впервые назначила посла в Пакистане

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Карена Григоряна послом Армении в Пакистане по совместительству.

Как передает Day.Az, его резиденция будет находиться в Абу-Даби.

Григорян также занимает пост посла Армении в ОАЭ.

Десятилетиями Армения не имела дипотношений с Пакистаном. Они были установлены лишь в августе 2025 года.