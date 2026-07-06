В селе Шукюрбейли 46 семьям вручены ключи от их домов

Сегодня семьям, прибывшим в село Шукюрбейли с очередной группой переселенцев, были вручены ключи от их домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после встречи семей, переехавших в село Шукюрбейли Джебраильского района, сотрудники ANAMA предоставили им подробную информацию об опасностях, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами. Семьям было рекомендовано держаться подальше от незнакомых предметов, а при столкновении с подобными ситуациями - сообщать в соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица. Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Отметим, что на данном этапе в село Шукюрбейли были переселены 223 человека в составе 46 семей. Это семьи, которые ранее временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных регионах республики.