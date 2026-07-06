Участники международной конференции "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше приняли Совместную декларацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в декларации говорится следующее:

1. Культурное и этническое разнообразие, толерантность и мультикультурализм должны быть национальным достоянием каждого государства. Ни один народ не должен подвергаться унижению, дискриминации или преследованию по признаку этнической или религиозной принадлежности. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, международные обязательства по ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также принципы ЮНЕСКО по защите культурного разнообразия должны стать действенными инструментами защиты основных прав народов, изгнанных со своих исторических земель, подвергшихся массовым убийствам, геноциду и депортациям, а также столкнувшихся с угрозой утраты своего исторического и культурного наследия и языка. Современные формы колониализма, а также действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания, должны быть предотвращены. Этническая и религиозная принадлежность народов не должна рассматриваться как преступление и не должна вести к коллективному наказанию.

2. Необходимо учитывать национальное достоинство и гордость народов, руководствоваться принципами гуманизма, а конфронтацию и столкновения заменить диалогом, сотрудничеством и атмосферой доверия.

3. Должно быть прекращено принудительное направление представителей этнических меньшинств в России - черкесов, лезгин, аварцев, татар, кумыков, чеченцев, саха, бурятов и других нерусских народов - на украинский фронт посредством преследований, запугивания и лишения свободы. Россия должна извлечь уроки из истории, признать геноцид черкесов и других народов, прекратить прославление лиц, проливавших их кровь, и обеспечить доступность архивных материалов по соответствующим историческим темам. Должны быть прекращены шовинизм и ксенофобская риторика в России, а также нападения и преследования в отношении представителей нерусских народов со стороны группировок "скинхедов" и их различных проявлений, возникающих под новыми названиями и в различных формах.

4. Следует отметить образцовую модель Азербайджана по сохранению этнического и культурного разнообразия, а также по продвижению межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного согласия и диалога. Историческая победа Азербайджана должна служить примером и символом восстановления исторической справедливости, в которой колонизированные народы нуждаются больше всех.