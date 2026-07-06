Представитель черкесского агентства высказалась об исторической справедливости

Обеспечение исторической справедливости является важнейшим вызовом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила представитель Всемирного черкесского агентства Фатима Тлис в ходе панельной дискуссии на тему "Этническое и культурное разнообразие как богатство человечества" в рамках международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше.

"Если народ сохраняет стремление к свободе и свою национальную идентичность, то попытки стереть его с карты истории или ассимилировать в искусственно созданных административных границах обречены на неудачу. Пока историческая родина черкесов остается территорией колониального угнетения, где ограничивается изучение родного языка и блокируется право на возвращение, пока конституции национальных республик продолжают лишаться суверенного содержания, черкесский вопрос будет оставаться открытой проблемой и источником тектонических политических изменений", - сказала она.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы". Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнерстве с Общественным объединением "Шелковый путь" по культурным и историческим исследованиям. В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.