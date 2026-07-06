Азербайджан вручил России ноту протеста

6 июля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи был выражен резкий протест в связи с тем, что вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR, расположенная в Николаевской области Украины, подверглась атаке дрона. Российской стороне была вручена соответствующая нота.

На встрече было отмечено, что эта атака дрона не является первым подобным случаем. Ранее объекты SOCAR в Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе, также подвергались военным ударам и другим разрушительным последствиям боевых действий. В результате был нанесен значительный материальный ущерб, среди сотрудников компании есть раненые.

Было заявлено, что продолжение таких случаев, несмотря на неоднократные предупреждения, указывает на целенаправленный характер атак.

На встрече также было обращено внимание на несколько воздушных ударов, в результате которых были повреждены здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. Была подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями.

Российская сторона была призвана провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, представить соответствующие разъяснения в связи с произошедшим, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств.