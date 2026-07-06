AZAL отложил ряд рейсов в Нахчыван

Ряд рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" по маршруту Баку-Нахчыван, запланированных на 6 июля, отложен из-за грозовой погоды.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Отмечается, что выполнение рейсов будет продолжено после стабилизации погодных условий. Пассажиров подробно проинформируют о возможных изменениях.

В AZAL напомнили, что из-за географического положения и горного рельефа Нахчыванской Автономной Республики метеорологические условия в регионе могут напрямую влиять на выполнение полетов. В частности, сильный ветер, резкое изменение его направления и грозовая активность создают дополнительные риски на этапах посадки и взлета.

В компании отметили, что решение об отсрочке или отмене рейсов из-за погодных условий принимается не только на основании погоды, которую пассажир видит в аэропорту. В авиации такие решения принимаются с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий на маршруте, а также в аэропортах вылета и прибытия.

Например, грозовая активность, сильный ветер, вертикальные воздушные потоки, интенсивные осадки, низкая видимость или грозовые облака могут быть неочевидны с уровня земли. Однако такие погодные явления серьезно влияют на безопасность полета, поэтому экипаж и операционные службы принимают соответствующие решения в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.