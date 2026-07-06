Смелый взгляд и самобытный почерк: как дизайнеры и художники удивили Баку

В Музее современного искусства состоялась церемония открытия Фестиваля искусств SABAH. Это культурное мероприятие организовано в рамках проекта студенческих групп при Министерстве науки и образования Азербайджана и направлено на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала учащихся.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Стоит отметить, что проект SABAH, созданный с целью формирования новой академической и творческой элиты страны, объединяет самых талантливых, грамотных и перспективных студентов ведущих вузов Азербайджана. Для участников проекта создаются особые инновационные условия обучения, стимулирующие креативное мышление и профессиональный рост.

В программу фестиваля вошла выставка творческих работ студентов групп SABAH, обучающихся в Азербайджанской государственной академии художеств. Экспозиция объединила разноплановые авторские проекты - от традиционных ковров в личной интерпретации студентов, утонченной керамики и стекла до изделий из металла, текстиля, декоративной живописи и концептуального дизайна. Каждая работа демонстрирует не только мастерство и высокий уровень подготовки молодых авторов, но и их творческий потенциал, умение переосмыслить национальные традиции через призму современного искусства.

Одним из самых зрелищных акцентов фестиваля стал показ авторских коллекций одежды, созданных студентами групп SABAH из Азербайджанской государственной академии художеств. На подиуме молодые дизайнеры продемонстрировали самобытный почерк, смелые дизайнерские решения и свежий взгляд на моду, завоевав искреннее восхищение публики.

Прошедший фестиваль наглядно показал, что проект SABAH успешно выполняет свою главную миссию, открывая широкой аудитории новые имена, которые уже в ближайшем будущем будут определять вектор развития современного искусства и дизайна в Азербайджане, и, подтверждая, что синтез академических традиций и смелого студенческого новаторства способен рождать по-настоящему яркие и оригинальные арт-проекты.