https://news.day.az/politics/1846338.html Азербайджан и Судан взаимно освободят владельцев диппаспортов от виз Азербайджан и Судан взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
Азербайджан и Судан взаимно освободят владельцев диппаспортов от виз
Азербайджан и Судан взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
После обсуждений законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от виз" был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
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