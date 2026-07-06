Азербайджан и Судан взаимно освободят владельцев диппаспортов от виз

Азербайджан и Судан взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

После обсуждений законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Судан о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от виз" был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.