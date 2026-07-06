https://news.day.az/world/1846343.html Я не стремлюсь к смене режима в Иране - Трамп Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит целью смену власти в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал во время выступления в Белом доме. "Я не стремлюсь к смене режима. На самом деле это и есть смена режима. Первый режим ушел, второй режим тоже ушел.
Я не стремлюсь к смене режима в Иране - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит целью смену власти в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал во время выступления в Белом доме.
"Я не стремлюсь к смене режима. На самом деле это и есть смена режима. Первый режим ушел, второй режим тоже ушел. Это третий режим, и, думаю, он ведет себя более разумно", - отметил Трамп.
По его словам, главной целью военной операции против Ирана было не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
Трамп также заявил, что США намерены забрать находящийся в Иране обогащенный уран, объем которого, по его утверждению, превышает 400 килограммов.
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