Я не стремлюсь к смене режима в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит целью смену власти в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

"Я не стремлюсь к смене режима. На самом деле это и есть смена режима. Первый режим ушел, второй режим тоже ушел. Это третий режим, и, думаю, он ведет себя более разумно", - отметил Трамп.

По его словам, главной целью военной операции против Ирана было не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Трамп также заявил, что США намерены забрать находящийся в Иране обогащенный уран, объем которого, по его утверждению, превышает 400 килограммов.